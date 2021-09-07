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Europrint taşınabilir şarj ünitesi üretti

AA |  07 Eylül 2021 Salı - 16:23 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 16:23

Elektrikli ulaşım ve şarj alanında faaliyet gösteren Europrint firmasının kurucusu Berkan Bayram, çevre dostu elektrikli araçlar için acil durumlarda enerji ihtiyacını karşılayacak, saatte 24 kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip e-Mobi taşınabilir sarj istasyonunun testlerinin başarıyla tamamlandığını ve piyasaya sunulduğunu belirtti.


Berkan Bayram, son yıllarda elektrikli araçlara olan ilginin  artmasıyla, bu alanda faaliyet gösteren firmaların, şarj ünitesi, taşınabilir  şarj istasyonları gibi teknoloji ve yazılımları geliştirmeye yöneldiğini söyledi.
 
Elektrikli otomobil kullanıcıları için bugün en büyük endişenin menzil  kaygısı olduğunu vurgulayan Bayram, "Mevcut teknolojilerle şarj ünitesi ve  istasyonlar, sabit bir noktadan hizmet sağlıyor. E-Mobi bu noktada bir eksikliği  gidermeyi hedefliyor. Menzil bazı durumlarda yeterli görünse de bu sefer  gittiğiniz noktadaki şarj istasyonunun müsaitliği veya çalışıp çalışmadığı sorunu  ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda taşınabilir elektrik hizmeti veren şarj  üniteleri kullanılarak enerji ihtiyacı karşılanabilir, ulaşımda konfor  artırılabilir." ifadelerini kullandı.
 
Bayram, mobil şarj destek hizmeti sağlayabilen e-Mobi istasyonunun  geliştirilmesi sürecinde, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı yapay zeka  teknolojilerinin kullanıldığını belirtti.
 
Kullanıcılara telefon uygulaması üzerinden de destek verildiğini  aktaran Bayram, şöyle konuştu:
 
"İstasyon hizmet vereceği elektrikli otomobili tanıyor, onun teknik  verilerini değerlendiriyor ve doğru şarj akımını doğru sürede araca aktarıyor.  Yol testleri yapılan e-Mobi ürünümüz profesyonel kullanıma uygun üretildi. Ürün  içinde 24 kilovatsaat üretim yapabilme kapasiteli 2 batarya paketi, 22 kilovatlık  2 inverter ve şarj için 2 panel bulunuyor. AC (normal şarj) ve DC (hızlı şarj)  destekleyebilmekte. Yeni nesil elektrikli otomobilleri 30 dakikalık süre  içerisinde 80 kilometre menzil aktarımı sağlayabiliyor. En yakın şarj noktasına  yeterli olacak şekilde 5 dakikada 15 kilometre menzil veriyor."
 
Bayram, kullanım şartlarına bağlı olarak e-Mobi platformunun garanti  süresinin üç yıl olduğunu vurguladı.
 
E-Mobi cihazının çalıştırma sonrası 3 ile 8 yıl arasında yüzde 35'lik  verim kaybı olabileceğini dile getiren Bayram, "Batarya paketi lityum-ion tabanlı  olarak toplam 2 bin 352 adet silindirik pilden oluşuyor. Pil hücreleri Çin  menşeli olmakla birlikte, modül haline getirilmesi ve batarya yönetim yazılımı  yüzde 100 yerli olarak ülkemizde gerçekleştirildi. Ayrıca e- Mobi kullanıcısına  yazılım ve kullanıcı ara yüzü ile birlikte veriliyor. Ürünün kısa vadede  belirlediğimiz pazarlarda hızla yer almasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Bayram, şarj ünitesinin başta yol yardımı şirketleri olmak üzere  sigorta firmaları, elektrikli araç şarj istasyonu operatörleri, otomotiv  markaları, gemi endüstrisi, uçak endüstrisi, motosiklet ve bisiklet şirketleri,  enerji şirketleri, teknoloji markaları, otomotiv yan sanayi firmaları,  belediyeler tarafından kullanılabilecek geniş bir yelpazesinin olduğunu sözlerine  ekledi.
 
  
 

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