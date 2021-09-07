Europrint taşınabilir şarj ünitesi üretti

Elektrikli ulaşım ve şarj alanında faaliyet gösteren Europrint firmasının kurucusu Berkan Bayram, çevre dostu elektrikli araçlar için acil durumlarda enerji ihtiyacını karşılayacak, saatte 24 kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip e-Mobi taşınabilir sarj istasyonunun testlerinin başarıyla tamamlandığını ve piyasaya sunulduğunu belirtti.

Berkan Bayram, son yıllarda elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla, bu alanda faaliyet gösteren firmaların, şarj ünitesi, taşınabilir şarj istasyonları gibi teknoloji ve yazılımları geliştirmeye yöneldiğini söyledi.

Elektrikli otomobil kullanıcıları için bugün en büyük endişenin menzil kaygısı olduğunu vurgulayan Bayram, "Mevcut teknolojilerle şarj ünitesi ve istasyonlar, sabit bir noktadan hizmet sağlıyor. E-Mobi bu noktada bir eksikliği gidermeyi hedefliyor. Menzil bazı durumlarda yeterli görünse de bu sefer gittiğiniz noktadaki şarj istasyonunun müsaitliği veya çalışıp çalışmadığı sorunu ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda taşınabilir elektrik hizmeti veren şarj üniteleri kullanılarak enerji ihtiyacı karşılanabilir, ulaşımda konfor artırılabilir." ifadelerini kullandı.

Bayram, mobil şarj destek hizmeti sağlayabilen e-Mobi istasyonunun geliştirilmesi sürecinde, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığını belirtti.

Kullanıcılara telefon uygulaması üzerinden de destek verildiğini aktaran Bayram, şöyle konuştu:

"İstasyon hizmet vereceği elektrikli otomobili tanıyor, onun teknik verilerini değerlendiriyor ve doğru şarj akımını doğru sürede araca aktarıyor. Yol testleri yapılan e-Mobi ürünümüz profesyonel kullanıma uygun üretildi. Ürün içinde 24 kilovatsaat üretim yapabilme kapasiteli 2 batarya paketi, 22 kilovatlık 2 inverter ve şarj için 2 panel bulunuyor. AC (normal şarj) ve DC (hızlı şarj) destekleyebilmekte. Yeni nesil elektrikli otomobilleri 30 dakikalık süre içerisinde 80 kilometre menzil aktarımı sağlayabiliyor. En yakın şarj noktasına yeterli olacak şekilde 5 dakikada 15 kilometre menzil veriyor."

Bayram, kullanım şartlarına bağlı olarak e-Mobi platformunun garanti süresinin üç yıl olduğunu vurguladı.

E-Mobi cihazının çalıştırma sonrası 3 ile 8 yıl arasında yüzde 35'lik verim kaybı olabileceğini dile getiren Bayram, "Batarya paketi lityum-ion tabanlı olarak toplam 2 bin 352 adet silindirik pilden oluşuyor. Pil hücreleri Çin menşeli olmakla birlikte, modül haline getirilmesi ve batarya yönetim yazılımı yüzde 100 yerli olarak ülkemizde gerçekleştirildi. Ayrıca e- Mobi kullanıcısına yazılım ve kullanıcı ara yüzü ile birlikte veriliyor. Ürünün kısa vadede belirlediğimiz pazarlarda hızla yer almasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.