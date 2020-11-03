EURO neden yükseliyor? EURO düşer mi, daha da yükselir mi?

ABD'de bugün yapılan başkanlık seçimleri öncesi dövizde yükseliş sürüyor. Euro/TL kuru rekor kırdı ve ilk kez 10 lirayı aştı. Dolar/TL kuru ise 8,53'le rekor kırdı. Sterlin/TL kuru da ilk kez 11'i geçti. Peki, Euro neden yükseliyor? EURO düşer mi, yükselir mi?

Dünyada koronavirüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler ABD Başkanlık seçimlerine çevrildi. Piyasalar Demokrat Joe Biden'ın zaferini garantilemiş durumda olsa da sonuçlara iki taraftan gelecek itirazlar ve yaşanabilecek sokak olaylarının da piyasaya etkisi olacağı düşünülüyor. Koronavirüs yüzünden zaten yatırımcının iştahı azalmıştı, seçim sonrası oluşacak olası olaylar da yatırımcının iştahını daha da düşürecek duruyor.

ABD başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları ve jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Merkez Bankası'nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde EURO yeni tarihi yüksek düzeylere çıktı. Analistler, müdahale edilmezse euronun daha da yüksele bileceğine dikkat çekiliyor.