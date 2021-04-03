EURO 2020 ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman? İşte Euro 2020 Türkiye'nin rakipleri!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Euro 2020 ile ilgili takvim netleşti. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını İtalya ile oynayacak. Peki, EURO 2020 ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman? İşte Euro 2020'de Türkiye'nin rakipleri!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) maç takvimi belli oldu. Koronavirüs nedeniyle ertelenen Euro 2020'de A Millilerin maç tarihleri ve rakipleri merak ediliyor. Peki, EURO 2020 ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman? İşte Euro 2020'de Türkiye'nin rakipleri!

EURO 2020 NE ZAMAN? İŞTE TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Euro 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Türkiye, Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak.

2021 TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Milli Takımımız ile İtalya, 11 Haziran'da EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olması planlanan İtalya, hükümet onaylı bir şekilde seyirci alınacağını 7 Nisan'a kadar bildirmezse maçlar ev sahibi olan stadyumlardan birine kaydırılacak, yani İtalya-Türkiye maçının yeri değişmiş olacak.

İtalya Milli Takımı'nın 11 Haziran'da Türkiye ile oynayacağı EURO 2020 açılış müsabakasının öncesinde 28 Mayıs’ta San Marino'yu, 4 Haziran'da da Çekya'yı konuk edecek.

UEFA 7 NİSAN'A KADAR SEYİRCİ BELİRTME HAKKI TANIDI

UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.

UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacak.