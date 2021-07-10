EURO 2020'de şampiyon belli olacağı final maçına saatler kaldı. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile Gareth Southgate'li İngiltere, dev finalde şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek. İtalya, 53 yıllık hasrete son vermeyi hedeflerken İngiltere ise tarihindeki Avrupa Şampiyonası finalini mutlu sonla tamamlamayı hesaplıyor. Peki, EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte EURO 2020 finali ile ilgili detaylar...
EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
11 Temmuz Pazar günü Wembley'de oynanacak İtalya - İngiltere EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.
EURO 2020'de final maçı yarın akşam ev sahibi İngiltere ile İtalya arasında 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda oynanacak. İngiliz hükümeti, grup maçlarında 22 bin 500 olarak belirlediği kapasiteyi 67 bin 500'e çıkarmış durumda. UEFA'nın sitesinden final için çıkarılan tüm biletler geçen hafta tükendi. İtalya'dan salgın kuralları sebebiyle sadece 1000 taraftarın Londra'ya (Britanya'da 250 bin İtalyan yaşıyor) geleceği öğrenildi. Ancak 1966'dan sonra ilk kez final oynayacak İngiltere'nin taraftarları, tarihe tanıklık etmek adına karaborsaya düşen biletlere adeta hücum etti. Normalde ortalama 295 Pound'a satılan biletler, orjinal fiyatından yaklaşık 180 katı daha fazlaya alıcı buluyor.