EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri | EURO 2020 son 16 eşleşmeleri merak ediliyor! EURO 2020 çeyrek final ne zaman?

EURO 2020'de grup aşamaları sona erdi,2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak maçlarla grup aşaması tamamlandı. EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Belçika - Portekiz ve İngiltere - Almanya eşleşmeleri dikkat çekiyor. EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri…

EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri merak ediliyor. EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri…

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

26 Haziran Cumartesi:

19.00: Galler-Danimarka22.00: İtalya-Avusturya

27 Haziran Pazar:

19.00: Hollanda-Çekya

22.00: Belçika-Portekiz

28 Haziran Pazartesi:

19.00 Hırvatistan-İspanya

22.00 Fransa-İsviçre

29 Haziran Salı:

19.00: İngiltere-Almanya

22.00: İsveç-Ukrayna

EURO 2020 ÇEYREK FİNEL NE ZAMAN?

2 Temmuz 2021'de başlıyor.

EURO 2020 YARI FİNALİ NE ZAMAN?

EURO 2020 yarı final maçları ise 6 Temmuz Salı ve 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

EURO 2020 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Şampiyonası tarihinde bu yıl turnuva ilk kez 11 şehirde düzenlenecek ancak final ve yarı final maçları İngiltere'de oynanacak.