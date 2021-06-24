EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri | EURO 2020 son 16 eşleşmeleri merak ediliyor! EURO 2020 çeyrek final ne zaman?

EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri merak ediliyor. EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri…
EURO 2020 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
26 Haziran Cumartesi:
19.00: Galler-Danimarka22.00: İtalya-Avusturya
27 Haziran Pazar:
19.00: Hollanda-Çekya
22.00: Belçika-Portekiz
28 Haziran Pazartesi:
19.00 Hırvatistan-İspanya
22.00 Fransa-İsviçre
29 Haziran Salı:
19.00: İngiltere-Almanya
22.00: İsveç-Ukrayna
EURO 2020 ÇEYREK FİNEL NE ZAMAN?
2 Temmuz 2021'de başlıyor.
EURO 2020 YARI FİNALİ NE ZAMAN?
EURO 2020 yarı final maçları ise 6 Temmuz Salı ve 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
EURO 2020 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Avrupa Şampiyonası tarihinde bu yıl turnuva ilk kez 11 şehirde düzenlenecek ancak final ve yarı final maçları İngiltere'de oynanacak.