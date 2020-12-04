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EÜAŞ 150 personel alımı 2020 ilanı! Çalışma Bakanlığı İŞKUR üzerinden duyurdu! EÜAŞ personel alımı şartları ve başvuru süreci…

04 Aralık 2020 Cuma - 11:34 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 11:34

EÜAŞ personel alımı yapacağını duyurdu. EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne 150 daimi işçi alımı yapılacağına ilişkin duyuru Çalışma Bakanlığı'nın ilan sayfası üzerinden yayımlandı. Peki, EÜAŞ 150 personel alımı 2020 başvuru şartları nelerdir?


EÜAŞ 150 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanda başvuruların İŞKUR resmi sayfası üzerinden alınacağı belirtilirken, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Kimya Teknisyeni unvanlarında alım yapılacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların mezuniyet şartlarının yanı sıra başvuru genel şartlarını da incelenecek. İşte EÜAŞ personel alımı şartları hakkında merak edilenler…

Elektrik Teknisyeni alımı için , "Lise ve dengi okulların Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümünün Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmak" şartı,  

Elektronik Teknisyeni alımı için, "Lise ve dengi okulların Elektronik, ElektrikElektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümünün Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri veya Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olmak" şartı,  

Kimya Teknisyeni alımı için, "Lise ve dengi okulların Kimya veya Kimya Teknolojisi mezunu olmak" şartı bulunuyor. 

EÜAİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

5- 30 yaşını bitirmemiş olması.

 

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