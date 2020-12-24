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Etna Yanardağı böyle görüntülendi

DHA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 14:31 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 14:44

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.


İtalya’da Sicilya'nın doğu kıyısında, bulunan aktif yanardağı Etna, aralık ayında faaliyete geçmişti. Kül ve duman püskürten Etna Yanardağı, uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.  
 
Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, aralık ayında faaliyete geçmişti. Etna Yanardağı’ndan çıkan volkanik kül, Katanya bölgesinde bazı yerleşim yerlerine ulaştı.
Geçen hafta kaya parçaları ve kül püskürtmeye başlayan Etna Yanardağı, uzaydan uydu aracılığıyla görüntülendi. Avrupa Birliği Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus, Etna Yanardağı’nın faaliyetini içeren ve uydusu Sentinel 2 tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan oluşan videoyu yayınladı.

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