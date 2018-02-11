11 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
13°C / 4°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.590 -0.59 EURO 4,6810 -0.22
USD 3,8230 -0.16 ALTIN 161,540 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266'ya yükseldi

11 Şubat 2018 Pazar - 10:12 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 11:14

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1266 olduğu belirtildi. Diğer yandan TSK dünkü çatışmada ağır yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı  Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının  bin 266 olduğu bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı  Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava  harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait terör örgütlerine ait  sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef  imha edildi.
 
Bir günde 86 terörist etkisiz hale getirildi
 
Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü  operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
 
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist  sayısı bin 266 oldu.
 
TSK: Bir asker şehit oldu

Dün yaşanan çatışmalarda ağır yaralanan bir asker şehit oldu. 

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

 

 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.