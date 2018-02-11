TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266'ya yükseldi

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1266 olduğu belirtildi. Diğer yandan TSK dünkü çatışmada ağır yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütleri PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Bir günde 86 terörist etkisiz hale getirildi

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu.

TSK: Bir asker şehit oldu

Dün yaşanan çatışmalarda ağır yaralanan bir asker şehit oldu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."