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Etiyopya'da şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 145'e yükseldi

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 22:00 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 22:00

Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesi sonrası yaşanan gösteri ve şiddet olaylarında 145 kişinin öldüğü açıklandı.


Oromiya Eyaleti Komiser Yardımcısı Girma Galem, yaptığı açıklamada,  hafta başında yaşanan suikast ve sonrasındaki şiddet olaylarıyla ilgili toplam  184 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
 
Galem, olaylarda 7'si polis toplam 145 kişinin de hayatını  kaybettiğini aktardı.
 
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta yaşananların bir iç savaş  çıkarma girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını ifade etmişti.
 
Sanatçı Hachalu Gundessa, başkent Addis Ababa’da 29 Haziran'da silahlı  saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
 
Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo  etnik grubunun seslerinden biri olan Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz net  olarak bilinmiyor.
 
Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak  ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı  gösteriler düzenlemişti.
 
Oromo kökenli Başbakan Abiy Ahmed'in Nisan 2018'de iş başına gelmesi  sonrası federal hükümete karşı tepkisi dinen Oromolar, son dönemde eleştiri  oklarını yönelttikleri hükümete karşı yeniden sokaklara indi.
 
İnternet bağlantısının kesildiği ülkede muhalif siyasetçilerin  gözaltına alınmasının gerginliği daha da artırmasından endişe ediliyor.
 

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Etiyopya şiddet olay aktivist Hachalu Gundessa
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