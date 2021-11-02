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Etiyopya'da saldırılar nedeniyle OHAL ilan edildi!

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 18:53 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 19:10

Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.


Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı TPLF'nin saldırılarından korumak için  ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu.
 
Bakanlar Kurulu, mevcut kararın 24 saat içerisinde Etiyopya  Temsilciler Meclisinde onaylanacağını da açıkladı.
 
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkedeki mevcut durumu görüşmek  için ülkedeki üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.
 
Öte yandan, bugün, TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel  saldırılara karşı savunma görev birliklerinin oluşturulduğu duyuruldu.
 
Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha  kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente uzaklığı yaklaşık 350 kilometre.
 
Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan  operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28  Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.
 
TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu  karşı saldırıya geçmişti.
 
Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon  kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç  duyuyor.
 

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