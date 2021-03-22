Etiler Seher Yıldızı Sokak'ta saat 20.30 sıralarında kaldırımda bulunan bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Gürültüyü duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri, testere yardımıyla gövdesini ve dallarını parçalara ayırdığı ağacı kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak trafiğe açıldı.
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Etiler'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
DHA | 22 Mart 2021 Pazartesi - 23:09 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 23:09