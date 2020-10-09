Etil ve Metil alkol nedir, farkı ne? Metin alkol zehirlenmesi nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Metil alkol neden kör eder ya da öldürür?

Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de de sahte alkol kullanan ve hastaneye kaldırılan 9 kişiden 7'sinin hayati tehlikesi sürüyor. Kırıkkale ve İzmir’de sahte alkol zehirlenmeleri haberlerinin gelmesinin ardından etil ve metil alkol nedir? Metil alkol ile etil alkol arasındaki fark nedir? Metin alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Metin alkol neden öldürür?

İzmir'den bu sabah gelen sahte alkol haberinin ardından bir haber de Kırıkkale'den geldi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Etil ve Metil alkol nedir? Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir, neden öldürür ya da kör eder?

ETİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade edilmektedir. Etanol bakterisit ve anti-fungal etkileri nedeniyle tıbbi temizlikte ve en yaygın olarak da antibakteriyel el dezenfaktanı jellerde antiseptik olarak kullanılır. Etanol mikroorganizmaların membranlarını lipid bilayer eriterek ve membran proteinlerini, doğasını değiştirerek öldürür ve çoğu bakteri ve fungi ve virüslere karşı etkilidir.

METİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR, NEREDE KULLANILIR?

Metil alkol (metanol) odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur. Giysilere bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür.

ETİL ALKOL İLE METİL ALKOLÜN FARKI NEDİR?

Etil alkol vücutta metabolize olan yani karaciğer tarafından işlenebilen bir alkol olduğundan içki yapımında kullanılan tek alkol türüdür. Metil alkol ise vücutta metabolize olmaz ve vücuda girdikten sonra formaldehid ve formik asit isimli iki kimyasala bozunur.

Formik asit birikimi klinik semptomlar ile ilişkilidir ve toksiteden formik asit sorumludur. Retinada formaldehit oluşumu özellikle ‘kör sarhoş’ diye tanımlanan körlüğe neden olan optik papillit ve retinal ödeme yol açar.

METİL ALKOL NEDEN ÖLDÜRÜR?

Metil alkol genellikle kalıcı körlüğe sebep oluyor. 30 ml. kadar bir hacmin ise ölümcül olduğunun altı çiziliyor. Öldürücü dozun 100 ml. olduğu beyan ediliyor.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zehirlenme belirtileri, metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlanır. Toksisitenin şiddeti, oluşan asidozun derecesine bağlıdır başlıca aşağıdaki belirtiler

Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu

Baş ağrısı

Bulantı, kusma,

Şiddetli karın ağrısı,

Sırt, kol ve bacaklarda ağrı,

Görme bozukluğu ve daha sonra körlük, tedavi edilmediği takdirde metabolik asidoz, koma ve solunum durması sonucu ölüm meydana gelebiliyor.