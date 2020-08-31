Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, salgın önlemleri kapsamında 25 Mart tarihli ithalat rejimi kararına ek kararla getirilen dökme etil alkol ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulaması, karar yayımını takip eden 15. gün olan 14 Eylül'den geçerli olmak üzere kaldırıldı.
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Etil alkol ithalatında 'sıfır gümrük vergisi' kaldırılıyor
DHA | 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:54 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 8:54