ETİ Maden KPSS şartsız işçi alımı başvuruları başladı!

Eti Maden KPSS şartı aramaksızın İŞKUR üzerinden toplamda 67 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular bugün başladı. Eti Maden İŞKUR iş ilanında alım yapacağı kadroları da açıkladı. Peki, ETİ Maden iş başvurusu nasıl yapılır? ETİ Maden işçi alımı başvuru şartları!

ETİ Maden KPSS şartsız işçi alımı yapacak. Başvurular 21 Haziran'da (bugün) başladı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ile Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne KPSS şartı olmaksızın 67 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. En az lise mezunu olma şartı arayan Eti Maden başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Peki, ETİ Maden iş başvurusu nasıl yapılır? ETİ Maden işçi alımı başvuru şartları!

ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuruları henüz başlamadı. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21.06.2021 tarihinde yayımlandı.

ETİ MADEN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden gerçekleştireceği personel alımı ilanına başvuruda buluna bilmek için Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

İşyeri Unvanı yazan yere "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazın ve ara butonuna tıklayın. Karşına çıkan ilanlara giriş yaparak başvur kısmına tıklayın. Açılan sayfa üzerinden TC kimlik no ve daha öncesinde oluşturduğunuz şifre ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayın.

İŞTE ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türk vatandaşı olma,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul

edilmeyecektir,

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

7- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.