Ethereum'a hacker saldırısı! Fiyatlar dalgalandı

Dünyada kripto paralar arasında Bitcoin'den sonra en etkilisi olan Ethereum'a hacker saldırısı gerçekleşti. Hackerların tespit ettiği bug nedeniyle fiyatlarda dalgalanma yaşandı.

Kripto paralarda hacker sorunu ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto parası Ethereum'da geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme sırasında ortaya çıkan ve sonrasında bir hacker tarafından büyütülen bug sorunu doğmuştu.

Kripto paralarda hacker sorunu ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto parası Ethereum'da geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme sırasında ortaya çıkan ve sonrasında bir hacker tarafından büyütülen bug sorunu doğmuştu.

Kripto paralarda hacker sorunu ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto parası Ethereum'da geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme sırasında ortaya çıkan ve sonrasında bir hacker tarafından büyütülen bug sorunu doğmuştu.