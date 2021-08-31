Ethereum'a hacker saldırısı! Fiyatlar dalgalandı

Kripto paralarda hacker sorunu ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto parası Ethereum'da geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme sırasında ortaya çıkan ve sonrasında bir hacker tarafından büyütülen bug sorunu doğmuştu.
Kripto paralarda hacker sorunu ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto parası Ethereum'da geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme sırasında ortaya çıkan ve sonrasında bir hacker tarafından büyütülen bug sorunu doğmuştu.
Kripto paralarda hacker sorunu ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto parası Ethereum'da geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme sırasında ortaya çıkan ve sonrasında bir hacker tarafından büyütülen bug sorunu doğmuştu.