Ethereum 4 bin dolar direncini yıktı! Şimdi...

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın Dogecoin üzerinde yarattığı beklenti boşa çıkınca Dogecoin’de sert fiyat hareketleri görüldü. 6 lira seviyesinden 4 liraya kadar gerileyen Dogecoin güç kaybetmeye başladı.

Bitcoin ise 60 bin dolar sınırına yeniden yanaştı. Bir süredir sakin seyreden Bitcoin 14 Nisan 2021’de 64 bin 813 dolar seviyesine kadar yükselmiş sonrasında da 26 Nisan 2021’de 47 bin 130 dolara kadar gerilemişti. Bu tarihten sonra ise 54-55 bin dolar seviyelerinde sıkışık bantta hareket etmeye başladı. (Hürriyet)