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Et yerken görüntülendi, 20 santim boyunda! 'Şaştık kaldık'
Batman’ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 20 santimetre boyundaki çekirge, çiftçilerin verdiği eti yerken görüntülendi. Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bölgede görülen etçil çekirgenin insanlara zarar vermediğini söyledi.
Gercüş'e bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde bağ ve bahçe bakımı yapan Süleyman Öner ve Tahsin Kaya, sulama yaptıkları nanelerin içinde büyük bir çekirge fark etti. Yaklaşık 20 santimetre boyunda olan çekirgeyi iki üç yıldır gören çiftçiler, önüne et bıraktı.