Estonya'nın Afganistan açıklaması infial yarattı! Önce 10 dedi sonra 30'a çıkardı

Afganistan’dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte başlayan kaos büyürken, ülkeden kaçmaya çalışan Afgan vatandaşlarının durumu ise dehşete düşüyor. Norveç Küresel Analizler Merkezi’nin Birleşmiş Milletler’e sunduğu son rapora göre Taliban, ABD ve NATO ile çalışanların izini sürerek tek tek evlerine gidiyor. Batılı ülkelerin tehlike içinde olan bu kişiler için ise önlem almaması tepki çekti. Estonya Başbakanı’nın kullandığı ifadeler ise sosyal medyada infiale neden oldu.

Taliban'ın Afganistan 'ı ele geçirmesiyle birlikte ülkeden ayrılmak isteyen Afganların Kabil Havaalanı'nda yaşadıkları dram günlerdir dünya basınının manşetlerinden inmedi.

NATO tarafından bugün yapılan açıklamada Taliban 'ın Kabil'e girişi ve ülke yönetimini ele geçirme açıklamasıyla birlikte başkentten tahliye edilenlerin sayısı 18 bini aştı.

Çeşitli batılı ülkeler tarafından yollanan tahliye uçaklarına binebilen şanslı Afganların yanı sıra ülkede hali hazırda çok sayıda kişi evlerinde ya da başka güvenli yerlerde saklanarak kaçma planı yapmaya ve bu konuda yardım beklemeye devam ediyor.

KAPI KAPAI GEZİYORLAR

BM'ye sunulan rapora göre 'Taliban, Afganistan'da insan avına başladı'. Örgüt arayıp bulamadığı kişilerin ailelerini de tehdit ediyor. Taliban özellikle Afganistan hükümeti, ABD veya NATO için çalışmış kişilere yönelik "insan avı" başlattı. Raporda, Taliban savaşçılarının ülkenin bazı bölgelerinde kapı kapı gezerek bu kişileri aradığı, bulamadıkları takdirde de ailelerini tehdit ettiği aktarıldı.

Hal böyle olunca en çok bu görevlerde bulunmuş ve öldürülmekten korkan Afganlar batının kendilerine en çok ihtiyaçları olduğu anda yardım etmemesini dünyaya haykırarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

ABD: KAYNAĞIMIZ YOK

Afganistan’dan tahliye edilen Avustralya lılar ve Afganlar Avustralya’ya ulaştı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kabil'den tahliyelerde havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok" açıklaması yaptı.

Price, günlük basın brifinginde, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan şimdiye kadar 7 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Şu an havalimanında işlemleri tamamlanan 6 bin kişinin olduğunu dile getiren Price, bu kişilerin de kısa sürede uçaklara bineceğini ve tahliye edileceğini belirtti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Başta NATO, ABD ve İngiltere olmak üzere batılı güçlerin Afganları kaderlerine terk etmesi, kendileri için çalışan elçilik görevlisi ya da tercümanları uçaklara almadan gitmesi büyük öfke yaratıyor. Ancak en büyük tepkiyi çekenlerin başında Estonya Başbakanı Kaja Kallas geliyor.

Kaja Kallas, yaptığı açıklamada sadece 30 Afgan mülteciyi kabul edeceklerini, bunlarında NATO, Avrupa Birliği ve Estonya'ya yardım etmiş kişiler arasından seçileceğini açıkladı. İlk olarak 10 kişiyi alacaklarını açıklayan Başbakan Kaja Kallas, gelen tepkilerin ardından bu sayıyı 30'a çıkardı.

Ancak başbakanının bu sözleri başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında yayılınca büyük bir öfkeye yol açtı ve sosyal medya kullanıcıları Kallas'a yönelik kızgın paylaşımlar yaptı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Kaja Kallasgeçtiğimiz günlerde Merkel'in basın toplantısına da katılmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel , Afganistan'da Almanya için çalışan yerel personel için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.