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Estetik yaptığı iddia edilmişti! Serenay...

Estetik yaptığı iddia edilmişti! Serenay... Serenay Sarıkaya'nın, ismini değiştirerek hastaneye yattığı ve estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Bu iddia jet hızıyla yalanlandı.
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