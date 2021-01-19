Estetik için gittiği hastaneden ölüsü çıktı!

Burun ameliyatı için Paris ’ten İstanbul ’a gelen Manolya Oktay’ın, anestezi sonrası nabzı durdu. 40 gün yoğun bakımda tedavi gören genç kız, hayatını kaybetti.

Kasım ayında burnundaki görüntüden rahatsız olan 24 yaşındaki Manolya Oktay Paris'ten kısa süreli bir sağlık seyahati planlayarak İstanbul'a geldi. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan genç kız, burnunun şekil bozukluğundan şikâyetçiydi. Ailesine estetik ameliyat olmak istediğini söyledi. Ailesi, İstanbul'da bulunan özel bir hastane ile görüşme sağlayıp ameliyat için gerekli anlaşmaları yaptı.

165 BİN LİRALIK FATURA KESİLDİ

Aynı gün ameliyat masasına yatan genç kız, anestezi verildikten sonra iddiaya göre kalp ritmi artarak fenalaştı. Doktorların müdahalesinin ardından genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yine iddiaya göre Manolya Oktay, nabzı durduğu ve beynine oksijen gitmediği için bitkisel hayata girmişti.

40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALAN KIZIN CESEDİ AİLEYE VERİLDİ

40 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kızın ailesine, hastane geçtiğimiz günlerde 165 bin liralık bir fatura kesti. Faturanın ödenmesini isteyen hastane yetkilileri, aileden ücreti tahsil ettikten sonra genç kızın cansız bedenini aileye verdi. Kızının öldüğünü o an öğrenen anne sinir krizi geçirdi.

ALERJİYE RAĞMEN PENİSİLİN

Acılı aile geçtiğimiz günlerde, hastane ve Op. Dr. M.F. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde kızlarının ihmaller zincirine kurban gittiğini belirten aile, hatalı tedavi neticesinde kızlarının öldüğünü öne sürerek, "Kızımızın ölüm şekli hastane tarafından doğal sebepler olarak gösterilmiştir.

ANAFLAKTİK ŞOK!

Estetik ameliyat olmak amacıyla hastaneye yatan ancak yapılan hatalı tedavi sonrası hayatını kaybeden kızımızın ölümü adli nitelikte olmasına rağmen bizden saklandı" ifadelerini kullandı. Dilekçede yer alan ifadelerde "Savcılık otopsi yapıp kızımın asıl ölüm nedenini tespit etmeliydi. Hastane kusurlu. Manolya Oktay, anaflatik şok olarak tabir edilen alerjik reaksiyonu olduğunu doktorlara belirtmesine rağmen kızımızın alerjisi olduğu penisilin vücuduna enjekte edildi" denilerek hastanenin kusurlu olduğu öne sürüldü. Oktay, hastaneden cansız bedeni verildikten sonra aile tarafından dede toprağı Şanlıurfa 'ya defnedildi.

'KIZIM AVUKAT OLMAK İSTİYORDU

Estetik kurbanı Manolya Oktay'ın babası Ali Oktay, kızının gelecekle ilgili hayallerini anlattı. Kızının avukat olmayı istediğini, ancak estetik faciası ile hayatının söndüğünü söyleyen Ali Oktay, hastaneyi suçladı.

ESTETİK İÇİN GİRDİĞİ HASTANEDEN ÖLÜSÜNÜ VERDİLER, PARASINI DA BİZE ÖDETTİLER

Oktay, "Basit bir estetik operasyonu yüzünden kızımız canından oldu. Hastane faturayı bizden tahsil ettikten sonra kızımızın cansız bedenini bize verdi. Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak otopsiyi bile yapmadan cansız bedenini hastanede sakladılar. Yurtdışında yaşıyoruz, avukatımıza vekâlet verdik, bu işin peşini asla bırakmayacağız. Kızımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Çok üzgünüz" dedi. (Sabah)