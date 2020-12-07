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Estetik dolgu tedavisi nedir? Diş Hekimi İrem Erol cevaplıyor!

07 Aralık 2020 Pazartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 12:34

Estetik dolgu tedavisinde kompozit ve porselen laminalar kullanılıyor.


Kompozitle yapılan teknikte hastanın diş yapısına uygun kalıp çıkartılmakta ve bu kalıp içerisine kompozit materyali uygulanmakta ve uygun diş rengi tonu seçilmektedir. Sonrasında parlatma işlemleriyle birlikte hastanın gülüşü değişmektedir. Porselen laminalarda ise minimal aşındırmalarla bu uygulama yapılabilmektedir. Estetik dolgu da gülüş estetiğinde kullanılan dolgu çeşitlerinden biridir.

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