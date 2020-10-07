Estergon Kalesini kim fethetti? Estargon Kalesi’nin önemi nedir? Estergon Kalesi hikayesi…

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda gece saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangından geriye sadece küller kaldı. bir kültür merkezidir. Keçirören'de bulunan merkez, 29 Mayıs 2005 tarihinde açılmış olup Macaristan'daki Estergon Kalesi'nin bir replikası olarak inşa edilmiştir. Estergon Kalesi hakkında merak edilenler...

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangından restoran tamamen yanarak kül oldu. Restorandan geriye ise sadece küller kaldı. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarını tamamlamasının ardından gün aydınlanınca ortaya çıkan manzarada restoranın yok olduğu gözlemlendi. Kalenin duvarlarının da hasar aldığı yangında polis ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ANKARA ESTERGON KALESİ

Estergon Kalesi veya resmî adıyla Estergon Türk Kültür Merkezi, Türkiye'nin başkenti Ankara'ın Keçiören ilçesinde bulunan bir kültür merkezidir. Merkez, 29 Mayıs 2005 tarihinde açılmış olup Macaristan'daki Estergon Kalesi'nin bir replikası olarak inşa edilmiştir.

Estergon Kalesi'nin inşaatı altı yıl sürdü ve birkaç milyar liraya mal oldu. Açılış törenine dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç bakan ve Estergon şehrinden birkaç kişi katıldı. Hem restoranlara hem de çarşıya ev sahipliği yapan beş katlı bina, Etnografya Müzesi ve Asya Bahçeleri ile Türk tarihi ve kültürünün yaşatıldığı bir mekân olarak inşa edildi. Binanın yapımında Alanya Kalesi'ndeki Kızılkule'nin sekizgen gövdesi örnek alındı.

ESTERGON KALESİ NEREDE?

Osmanlı Devleti'nin, 1543-1595 ve 1605-1683 yılları arasında toplam 130 yıl hüküm sürdüğü, bir dönem Macar Krallığı'nın idari ve dini merkezi olan Estergon Kalesi, tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Macarlar için ilk başkent ve kutsal bir dini merkez, Türkler için ise türkülere ve marşlara konu olan önemli bir kale olan Estergon Kalesi, Başkent Budapeşte'den yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, Tuna Nehri kıyısında yer alıyor.

10. yüzyılda kurulan ve Osmanlı kaynaklarında "Ustorgon" olarak geçen kent, 1241-1242 yılındaki Moğol saldırılarının ardından başkentin Estergon'dan Budin'e taşınması sonrası siyasi açıdan öneminin azalmasına rağmen ülkenin önemli dini merkezi olmayı sürdürdü.

ESTERGON KALESİ’NİN ÖNEMİ VE HİKAYESİ NEDİR?

Macaristan ve Osmanlı tarihinde büyük bir önem taşır. 13. yüzyıl başına tarihlenen kale, Macaristan’ın tarihinde inşa edilmiş ilk önemli yapılardan birisidir. 1241’deki Moğol istilasına kadar Macar Krallığı’nın idari ve dini merkezi olmuştur.

Osmanlı Devleti, ilk defa 1543’te o sırada Avusturyalılar’ın yönetiminde olan kaleyi zaptetti. 1595 yılında Osmanlılar’ın kaleyi teslim etmek zorunda kalması türkülere konu olmuştur. 1605 yılında yeniden zaptedilen kale, 1683’te kesin olarak Osmanlı yönetiminden çıktı. Günümüzde bir turistik cazibe merkezidir.

Estergon Kalesi, 1241’deki Moğol istilasına kadar Macar Krallığı’nın idari ve dini merkeziydi. Kral IV. Bela 1256’da başkenti Budin’e taşıdı ve kaleyi din adamlarına bıraktı. Başpiskoposluk makamının bulunduğu yapı, günümüzde müzedir.

Kale, 1530’da Avusturya Kralı Ferdinand tarafından istila edildi.

OSMANLILAR TARAFINDAN İLK FETHEDİLİŞİ

Macar Kralı János Szapolyai’nin 1540 yılında ölümünün ardından Avusturyalılar ile Osmanlılar arasında Macaristan’ın yönetimi konusunda bir rekabet başladı. Daha önce Budin’i ve Peşte’yi fetheden Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 1543 yılı Nisan ayı sonlarında Edirne’den yola çıktı ve 29 Temmuz 1543’te ordusuyla Estergon Kalesi’ni kuşattı.

Estergon Kalesi, ilk defa 10 Ağustos 1543 tarihinde on iki günlük bir kuşatmanın sonunda Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından zaptedildi. Kalenin bulunduğu bölge bir sancakbeyliği haline getirilerek Budin Beylerbeyliği'ne bağlandı.

İlk defa Osmanlı yönetiminden çıkması

Kale, 4 Ağustos 1595’te Alman, Leh ve Venedikliler'den oluşan büyük bir ordu tarafından kuşatıldı. Sokolluzade Lala Mehmed Paşa'nın kumandanlığındaki küçük bir ordu kaleyi savundu. Ancak, yardım gelmemesi üzerine açlık ve susuzluk baş gösterince 2 Eylül 1595’te teslim olmak zorunda kaldı. Olaya bizzat tanıklık eden Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçevi tarafından kaydedilen savunma, Estergon Kalesi Türküsü’nün esin kaynağıdır.

İkinci kez Osmanlılar tarafından fethi

Kaleyi geri almak isteyen Osmanlılar 1605 yılında tekrar bir kuşatma düzenlediler. Bu sefer Sadrazamlık görevine getirilmiş olan Sokolluzade Lala Mehmed Paşa, bir aylık kuşatmadan sonra kaleyi 3 Ekim 1605 tarihinde ele geçirdi. Kale bu tarihten sonra 78 yıl daha Osmanlıların elinde kaldı.

Osmanlı yönetiminden çıkışı

1683 yılında Osmanlıların II. Viyana Kuşatması'nda başarısızlığa uğramasından sonra Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak'ı oluşturarak Macaristan'ı Osmanlıların elinden alması sonucu Estergon Kalesi 1 Kasım 1683'te bu sefer kesin olarak Osmanlı yönetiminden çıktı.