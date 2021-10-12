Esra Yıldız kimdir? Avcılar’da öldürülen Esra Yıldız olayı nedir?

İstanbul Avcılar'da yaşayan Esra Yıldız, evinde boğazı kesilmiş biçimde ölü bulundu. Öte yandan eşinin içinde kan izleri görülen otomobili yanmış halde bulundu. İşte Esra Yıldız olayı…

Esra Yıldız olayı nasıl oldu?

Olay, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Sevgi Sokak'ta bulunan binanın birinci katında meydana geldi. Komşularının ifadesine göre birinci kattan bir kadının bağırma sesleri geldi. Bir süre sonra iki kişi koşarak binadan uzaklaştı. Saat 03.00 sıralarında Esenyurt'taki Haramidere Kavşağı'nda Nurettin Yıldız'a ait 34 KA 976 plakalı otomobil yanmaya başlarken görüldü.

Sevk edilen itfaiye, otomobildeki yangını söndürdü. Yapılan incelemede otomobil sahibi bulunmazken araçta kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Nurettin Yıldız'ın oturduğu eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrılarak içeri girildi. Ekipler, Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında biri kapüşonlu, diğeri şapkalı iki kişinin binadan hızla ayrıldığı görüldü.

Polis yanan otomobilin bulunduğu bölgede Nurettin Yıldız'ı ararken bir ipucu bulamadı. Çiftin Taksim'deki bir otelde birlikte çalıştığı kaydedildi. Olayı aydınlatmak amacıyla Avcılar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. (DHA)