Esra Oflaz zor günleri atlattı

Geçtiğimiz yıl birçok sıkıntıyı üst üste yaşayan Esra Oflaz, stresini Bodrum tatilinde atıyor. Cennet Koyu’nda teknesinde görüntülenen Oflaz, arkadaşıyla anın tadını çıkardı.

MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz, mayıs ayında ani bir karar vererek 16 yıllık eşi Ziya Güvenkaya’dan boşanmıştı. Pandeminin başında Londra ’da okuyan kızını almaya giden ve orada koronavirüse yakalanan Oflaz, uzun süre hastanede kalarak hastalıkla mücadele etmişti.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; zor günleri geride bırakan Oflaz, şimdilerde Bodrum ’da tatilin tadını çıkarıyor. Cennet Koyu’na demirli teknesinde kızı Almila ile birlikte yakın arkadaşı Senem İnal’ı ve onun kızını ağırlayan iş kadını, keyifli bir gün geçirdi

Çizgili mayosuyla fit görünen Esra Oflaz, o anları sosyal medya hesabından da paylaşarak altına şu dizeleri yazdı: