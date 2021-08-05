Esra Hankulu olayı! Esra Hankulu nasıl, neden öldü? Esra Hankulu kaç yaşındaydı, kimdir?

Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Soruları arttı. Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun’un adı, aynı evde kaldığı öğrenilen 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü bulunmasıyla yine gündeme geldi. Ağzından kan gelmiş halde cansız bedeni bulunan Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

Aleyna Çakır'ın ölümü ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan Ümitcan Uygun, daha sonra uyuşturucu kullanma suçundan tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Ümitcan Uygun'un adı bu kez Esta Hankulu ile gündeme geldi. Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Peki, Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu kaç yaşında, neden öldü?

ESRA HANKULU OLAYI

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ESRA HANKULU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun kim olduğu konusunda fazla bir bilgi bulunmuyor. Hankulu'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KAMERALARDAN ÜMİTCAN ÇIKTI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.