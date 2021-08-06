Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme! 'Kucaklayıp odaya götürürken baygın değildi'

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Uygun, Esen'e ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınıp, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Esen'in ölümüne ilişkin hakkında yürütülen soruşturma süren Uygun'un şiddet uygulaması ile ilgili soruşturma sonunda 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada tutuksuz yargılaması sürüyor.

'UYUŞTURUCU'DAN 6 AY TUTUKLU KALDI

Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümünden sonraki süreçte bu kez 2 kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

ESRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINDI

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

'ÖLÜMÜYLE İLGİM YOK'

'ÜMİTCAN ESRA'YI KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ'

'ESRA MOSMOR OLMUŞ, DEDİ'

Furkan G., saat 08.00 sıralarında, Ümitcan Uygun'un evden çıktığını söyleyerek, "Çıkarken bize hiçbir şey söylemedi. Gece bizim yanımızdayken babasıyla sabah işe geleceğine dair konuşmaları olmuştu. Saat 14.00 sıralarında Dilan tuvalete gitmek için uyandı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra yanıma geldi. Bana 'Esra'ya gir bak, mosmor olmuş' dedi. Ben de hemen Esra'nın yatak odasına girdim. Esra yatak üzerinde sırtüstü yatar vaziyetteydi. Vücudunda morartılar vardı. Üzerinde açık renkli elbise vardı. Bu elbiseyi çorbacıdan geldikten sonra evde giymişti. Beraber çay içtiğimiz sırada da bu elbise vardı. Ben Esra'nın göğsünü, burnunu ve boynunu kontrol ettiğimde nefes almadığını anladım. Hemen ambulansı aradım ve yardım talep ettim. Sağlıkçılar ve polisler geldi. Esra'nın öldüğünü söylediler. Ben ve Dilan polisler gelene kadar ayrılmadık" diye konuştu.

'SIKINTI OLURSA BENİ SÖYLEMEYİN' DEMİŞ

Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Dilan C.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Dilan C.'nin, Hankulu kötüleştiği sırada Ümitcan Uygun’un da beraber yıkamaları gerektiğini söylediğini belirterek, "'Ne oldu?' diye sorduğumuzda Ümit, bize 'Ne olduğunu sorup durmayın' dedi. Hep birlikte banyoya geçtik, Esra'yı suya tuttuk, gözlerini açtı ve kendine geldi. İçeride biraz oturup konuşturmaya çalıştıktan sonra Esra, kendine geldi. Esra canının çay çektiğini söyledi ve çay demleyip içtik. Sonra uyandığımda bir işim vardı, bunu söylemek için Esra'nın odasına gittim. Esra'ya seslendim ama uyanmadı. Esra’yı öyle görünce korktum" dedi.

Dilan C., daha sonra aradıkları Ümitcan Uygun'un, kendilerine "Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin" dediğini öne sürdü.