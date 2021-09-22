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Esra Hankulu neden öldü, belli oldu mu? Esra Hankulu cinayeti son dakika gelişmesi!

22 Eylül 2021 Çarşamba - 12:42 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 12:42

Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Peki, Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu cinayeti…


Esra Hankulu neden öldü? Ankara Keçiören'de 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınmıştı.

Esra ile arkadaş olduklarını, sabah evden çıkarken hayatta olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

EVDE BULUNAN 4 KİŞİNİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği öğrenildi.

ESRA HANKULU NEDEN ÖLDÜ?

Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma dosyası, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 

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