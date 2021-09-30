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Esra Ersoy'dan cinsel taciz suçlamasına yanıt: Benim dava açmam gerekirdi!
Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan "Cicişler" olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, "Erkek arkadaşım olduğu için cinsel içerikli video ve fotoğraf gönderdim. Bana cinsel içerikli gönderdiği mesajlar duruyor. Benim kendisine dava açmam gerekirdi" dedi.
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)