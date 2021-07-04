Esra Eron tatilde böyle görüntülendi

Esra Eron, Çeşme tatiline devam ediyor. Murat Aşık ile evliliğinden olan kızı Alya (11) ile tatile çıkan 41 yaşındaki sunucu, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Bu yılın modası leopar desenli pareo ile poz veren Esra Eron'a ünlü isimlerden yorum yağdı. Güzel oyuncu Esra Eron, uzun süredir beraber olduğu Efe Gürsoy ile olan ilişkisini geçtiğimiz nisan ayında bitirmişti. Ancak çift ayrılığa daha fazla dayanamadı ve yeniden bir araya geldi. Çiftten bir başka güzel haber geldi. Eron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlenme teklifi aldığını duyurdu.