Esra Erol'un programını eleştirenlere tepki! 'Nasıl ekranlara yansırmış! Esas mesele bu mu?'

Esra Erol'un programında işlenen yasak aşk olayı Türkiye'de gündem olmuş ve infial yaratmıştı. Aydın Kuyucak’ta evli iki çocuk annesi Esra Karakuş ile komşusu Cengiz Koraltan (54) birliktelik yaşamış ve DNA testinin sonucunda ise çocuğun Koraltan'dan olduğu ortaya çıkmıştı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Kepazelik ve ifşa" başlıklı yazısında yaşananlarla ilgili yazı kaleme aldı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısı...
Ekranda bir kadın ve bir adam var. Bunlar evliler. Bir çocukları var. “Çocuk kimden” diye bir mevzu dönüyor aralarında. Ve bir anda çocuğun başka bir adamdan olduğu ortaya çıkıyor. Kadın seviniyor. Ama öyle böyle değil. Neredeyse zil takıp oynayacak. Adam öfkeleniyor.
Falan.
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Tam bir kepazeliktir bu!
Bazıları kepazeliğin kendisini bırakmış, Esra Erol’un programında ifşa edilmesine kızıyorlar.
Vay efendim böyle bir olay nasıl olur da ekranlara yansırmış!
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Yahu esas mesele bu mudur?
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Ne yani? Aile kurumunun ne hallere geldiğine değil de bunun kamuoyu önünde ifşa edilmesine mi kafayı takacağız?
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Ne yani? Toplumsal dejenerasyonun geldiği bu ürkütücü boyutu değil de bunun sergilenmesini mi mesele edeceğiz?
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Hadi en önemli soruyu sorayım:
Bu olay, ekrana yansımasaydı...
Mesele kalmayacak mıydı yani?