Esra Erol'un programında parayla ilişki itirafı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Zeynep, Esra Erol'un programında canlı yayında yeni bir itirafta bulundu. Evden kaçan 19 yaşındaki genç kız Esenyurt’ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü açıkladı. Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca peş peşe itiraflar geldi. Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep, Aysel'le fuhuş karşılığında haftalık 700 liraya anlaştıklarını itiraf edince stüdyoda ortalık karıştı.

Esra Erol'un dün yayınlanan son bölümde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye günlerce Zeynep canlı yayında şok itiraflarda bulundu. Evden kaçan 19 yaşındaki genç kız Esenyurt ’ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü açıkladı.

Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca peş peşe itiraflar geldi. Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep, Aysel'le fuhuş karşılığında haftalık 700 liraya anlaştıklarını itiraf edince stüdyoda ortalık karıştı.

Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan anne Gürcünaz'ın yayına çıkarak aradığı kızı Zeynep, Türkiye'nin gündemine oturdu.

19 yaşındaki Zeynep, 3. Kez kaçınca ekipler peşine düştü. Daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında çıktı. 5 çocuklu ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep, onlarla gitmek istediğini açıkladı.

Zeynep, annesi Gürcünaz'a karşı kötü davranınca zavallı kadın canlı yayında baygınlık geçirdi.Zeynep yayına katıldığı ilk gün Aysel’in kendisini bulduğunu ve evine götürdüğünü itiraf etmişti. Ancak dün canlı yayında bombaları peş peşe patlattı. Her şeyi planladıklarını, söyleyecekleri yalanı birlikte planladıklarını itiraf etti.

"HAFTALIK 700 LİRA İTİRAFI"

Aysel söylenenlerin ardından, "Zeynep’i bana Halil getirdi. Para kazanmak istediğini söyledi, Haftalık 700 lira alırım" dedi.

Zeynep söylenen bu sözler üzerine, “kadın ticareti yapan çetenin patronları Aysel ve İsmail” dedi. Aysel’in bu suçlamayı kabul etmemesi üzerine ortalık karıştı.

Gürcünaz’ın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Gürcünaz, kızının ilk olarak sokakta tanıştığı bir gençle henüz 14 yaşındayken kaçtığını, ikinci kaçışında 18 yaşında olduğunu açıklayınca adeta yer yerinden oynadı.

Gürcünaz, Zeynep’in aşık olduğunu söyleyip komşusunun oğluna kaçtığını söyledi. “O zaman 18 yaşındaydı. Kaçtığı kişi ise henüz bir çocuktu ve daha 15'indeydi. Bu çocukla evlenmek için diretince anne ve babası 'belki akıllanır' diyerek razı oldular” dedi. Ancak imam nikahı kıydığı çocuğu 4 ay geçmeden terk etti ve ailesinin yanına döndü.

İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Bir gün evde temizlik yaparken annesinin telefonunu alıp kayıplara karıştı. Anne ve baba kayıp başvurusunda bulundu. Ancak Zeynep'i bir türlü bulamayan anne Gürcünaz ise soluğu Esra Erol 'da aldı.

HERKES ŞOK OLDU

Esra Erol kayıp olan Zeynep'i buldu ve canlı yayına çıkardı. Ama anne Gürcünaz'ın kızıyla buluşması umduğu gibi gitmedi. Annesine karşı aşırı agresiflik tavırla sergileyen ve onun kendisine yaklaşmasını istemeyen Zeynep, yaptıklarını gülerek ve bir macera yaşamış gibi anlattı.

Zeynep'in yanında kaldığı aileyi de Esra Erol bulup yayına getirmişti. İsmail ve Aysel çiftinin 5 çocukları vardı ve iddialarına göre Zeynep'i başına bir kötü bir şey gelmesin diye evlerine almışlardı.

Ancak aileyle ilgili ihbarlar ve emniyetteki şikayetler ortaya çıktıkça Zeynep dışında herkes şoke oldu. Aysel'in ilk evliliğinden olan Mete adındaki oğlu Zeynep'i bulup Esenyurt’taki evlerine getirdi.

Ancak Mete'nin kadın pazarlama, hırsızlık, gasp gibi birçok suç kaydı bulunuyordu. Yabancı uyruklu kadınları evlerinde tutup onlara fuhuş yaptırdığı, pasaportlarına el koyduğu ortaya çıktı. Annesi Aysel ile eşi İsmail'in de kadın ticareti yaptıklarına dair çok sayıda ihbar geldi.

Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici bombayı patlattı. Ankara 'dan iş için İstanbul 'a gelen bu kişi bir kadınla geceyi geçirmek istemiş.

Arkadaşının aldığı numaradan Aysel ile görüşmüş. Aysel de ona fuhuş için Zeynep'in fotoğrafını atmış. O gece Zeynep gitmediği için adamla Aysel arasında tartışma yaşanmış.

İHBARLAR ORTAYA ÇIKARDI

Esra Erol, Zeynep'e fuhuş suçlamalarını, ihbarları ve emniyetin daha önce fuhuş sebebiyle evi bastığına dair tüm kayıtları gösterdi.

Yazılı emniyet belgelerine rağmen Zeynep, 'Ben annemle eve gitmem, onlarla birlikte gideceğim' deyince Esra Erol dahil herkesin sinirleri gerildi.

Canlı yayına gelen ihbarlar sonrasında Aysel ve İsmail çifti yayının yarısında stüdyodan çıkarıldı. Zeynep'in annesi "Göndermeyin bunları cezalarını çeksinler' diye bağırırken, Esra Erol, "Birçok ihbar geldi. Artık bundan sonrası Esenyurt emniyetinde' dedi.

Esra Erol yayını keserken izleyen herkesin aklındaki "Allah kimseye böyle evlat vermesin" lafı oldu.