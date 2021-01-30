Esra Erol programında şakına çeviren Mevla, Salih ve Nilüfer olayı: “Salih defol git... Defol git..."

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında yine izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Esra Erol'un programına çıkan anne Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını açıklayarak, Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirtip yardım istedi. Programa katılan Salih Kaya ise anlatılanları doğruladı ve Nilüfer'in sevgilisi olduğu ve eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını itiraf etti. Bu itiraftan sonra Salih Kaya'nın eşi Mevla, canlı yayına katıldı. Mevla, "Ne olursa olsun eşim Salih'ten boşanmayacağım, nikahımı vermeyeceğim' dedi. Eşiyle ilişkisine devam etme kararı alan Mevla ertesi gün bu ilişkiyi istemediğini söyleyip boşanacağını açıkladı.

Eşiyle ilişkisine devam etme kararı alan Mevla bugün yine izleyiciyi şaşırttı. Karısı Mevla Kaya, sevgilisi Nilüfer Uysal ile aynı evde yaşayan Salih Kaya, Esra Erol'a konuk oldu. Mevla Kaya olan biteni yayında ortaya dökünce, hem Salih Kaya hem metresi Nilüfe Uysal saldırgan tavırlar sergiledi. Durum üzerinde Esra Erol Salih’i stüdyodan kovdu. Salih stüdyodan çıkarken Esra Erol "Arsızlar pişkinler, böyle bir şey görmedim" dedi.

Esra Erol Mevla, Salih ve Nilüfer olayı

Türkiye'yi şaşkına çeviren olay Hayriye Uysal isimli kadının Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesiyle başladı. Kızı Nilüfer’ün, evli Salih Kaya ile birlikte kaçtığını ve karısıyla aynı evde yaşamaya başladığını aktardı. Öte yandan Mevla ve Salih Kaya çiftinin 3 de çocuğu var. Esra Erol, hem Nilüfer'i hem kaçtığı Salih Kaya'yı hem de mağduru eş Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı. Eşi Mevla Kaya, metresi 19 yaşındaki Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya, pişkinliği ile herkesi şokey etti. Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ilişkiden memnun olduğunu ve Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Esra Erol ise bu durumun ortasında kalan Mevla Kaya'ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu. Mevla Kaya perşembe günü bu teklifi geri çevirdi ve boşanmayacağını söyledi. Mevla cuma günü kararını değiştirip gerçekleri konuşmaya başlayınca da olaylar koptu ve bu ilişkiye devam etmek istemediğini belirten Mevla, boşanacağını açıkladı.

Yayına katılmayıp kulisten Mevla'nın konuşmalarını dinleyen Salih Kaya, bir anda yayına dalıp metresi Nilüfer'i elinden tutup götürmeye çalıştı. Esra Erol bu duruma sinirlendi ve her ikisini de locaya oturttu. Salih Kaya aynı pişkinliğine devam etti ve "Ben sustum, şimdi konuşacağım Türkiye dinleyecek" dedi. Bu sırada ondan cesaret alan sevgilisi Nilüfer bir anda ayağa kalkıp resmi eş Mevla'ya saldırmaya kalktı.

Ahlaksız ilişkinin merkezinde yer alan Nilüfer, artık onlarla yaşamak isteyen Mevla'nın üstüne yürüdü. Stüdyo bir anda karışırken, güvenlik ekipleri yayına girdi. Esra Erol durumu kontrol etmeye çalışırken yayın kesildi.

Kesilen yayın birkaç dakika sonra yeniden verilmeye başlandığında Salih Kaya ve sevgilisi pişkinliklerine devam ettiler. Esra Erol "Bütün bunların sebebi sensin" biliyorsun değil mi deyince Salih 'evet' diyerek yanıt verdi. Esra Erol "bundan da utanmıyorsun" diyerek ona sert çıkıştı. Salih pişkinliğe devam edince Esra Erol daha fazla dayanamadı ve parmağını kapıya doğru çevirip "Salih defol git... Defol git..." diye bağırdı.

Arsız pişkinler

Yayından kovulan Salih stüdyodan çıkarken Esra Erol "Arsızlar pişkinler, böyle bir şey görmedim" diyerek kızgınlığını dile getirdi. Salih giderken kulisteki Nilüfer'i de götürmeye çalışınca genç kızın annesi sinir krizi geçirdi.

Salih'in üstüne yürüyen anne ile bir kez daha ortalık karıştı ve canlı yayın kesildi.