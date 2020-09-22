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Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol saat kaçta? Esra Erol kimdir?

22 Eylül 2020 Salı - 15:55 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 15:56

Esra Erol'da yeni sezon 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. Yeni sezonda yeni bölümleri ve konukları ile izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programının saati izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol saat kaçta? Esra Erol kimdir? İşte Esra Erol'da programı hakkında merak edilenler...


Esra Erol'da yeni sezon başladı. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol saat kaçta? Esra Erol kimdir? İşte Esra Erol'da programı hakkında merak edilenler...
 
 
ESRA EROL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? 
 
Yeni sezonda da ekranlara gelen Esra Erol'da ATV'de hafta içi hergün 16.20'de canlı olarak ekranlara geliyor. 
 
ESRA EROL KİMDİR?
 
12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.
 

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