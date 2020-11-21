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Esra Erol ilk kez paylaştı! O an...

21 Kasım 2020 Cumartesi - 13:58 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 13:58

Sunucu Esra Erol, oğlu Ömer'in doğumundan hemen sonra çekilen bir videoyu instagram hesabı üzerinden paylaştı


Sunucu Esra Erol 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten İdris Ali ve Ömer adında iki çocuğu olan çift oğlu Ömer'in doğum gününü kutladı.
 
Erol, doğumdan hemen sonra çekilen bir videoyu instagram hesabı üzerinden paylaştı.
 
Duygularını dile getiren ünlü sunucu, 'Ömer’im... O ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak. İyi ki doğdun evimizin isyankar34’ü! Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol... Sana aşığım ve aşığız' mesajını paylaştı.
 

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