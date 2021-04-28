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Esra Erol'da şok yüzleşme! 'Karım dönmeyecekse boşanalım acil evlenmem lazım' demişti...
Esra Erol'un sunduğu programda geçtiğimiz gün akılalmaz bir olay daha yaşandı. Zonguldak’ta yaşayan 72 yaşındaki Yaşar Ertürk, 52 yıllık eşini kaybettikten sonra Ayten adlı bir kadınla evlendi. Ancak iki yıllık karısı Ayten’in evden kaçtığını belirten Yaşar Ertürk’ün sözleri herkesi şoke etmişti. Ertürk, "Karım dönmeyecekse boşanalım, acil evlenmem lazım" dedi. Her yerde aranan Ayten Ertürk dün ortaya çıktı. Yaşar Ertürk’ün dolandırıldığını iddia ettiği yayında şok üstüne şok yaşandı. İşte yeni iddialar…