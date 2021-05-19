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Esra Erol'da şok! 'Şubatta evlendik, martta hamile kaldı, nisanda evden kaçtı'
Esra Erol'da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Dün canlı yayına katılan Ali Kemal Karahasan anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. TikTok'ta tanışan ve kısa sürede evlenen eşi Aslıhan Karahasan'ın evden kaçtığını belirten Ali Kemal, Esra Erol'a başvurdu ve eşinin bulunması için yardım istedi. Esra Erol'un ekibi, genç kadını bulmak için çalıştı ve Aslıhan Karahasan'a ulaştı. Ocakta buluşup, Şubat'ta evlenen, Mart'ta hamile kalıp, Nisan'da evden kaçan kadın canlı yayına bağlandı. İşte şok eden anlar…
Esra Erol birbirinden ilginç konuları ekrana getirmeye devam ediyor. Dün programa katılan Ali Kemal Karahasan'ın yardım çığlığına kulak verdi.