Esra Erol'da şok! Eşini 1 TL ile birkaç kez...

Esra Erol’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşinin kayıp olduğunu iddia ederek programa başvuran Mustafa Yoldaşer’in eşi Gülşen Yoldaşer’in iddiaları izleyenleri şoke etti. Anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, “Yıllardır bu programı yapıyorum. Böylesini ne duydum, ne gördüm" dedi..

22 yıllık eşim 22 Ağustos'tan beri kayıp diyerek programımıza başvuran Mustafa Yoldaşer Esra Erol sayesinde günler sonra eşi bulundu ve stüdyoda kavuştu. Mustafa Bey'in eşi Gülşen Hanım'ın iddiaları şaşırttı.

Gülşen Hanım eşinin kendisine şiddet uyguladığını, saçlarını kazıdığını, yatağın altında baltayla uyuduğunu iddia etti.

Sonrasında ise söylediği böylesi kimsenin aklına gelmez dedirtecek cinstendi.

Gülşen Hanım, Mustafa Bey'in kendisine 1 TL para yatırdığını açıklama kısmına da kendisini tehdit ettiğini söyledi ve bunu da canlı yayında ispatladı.

Dekontu ekranda gören herkes anlık şok yaşadı. Üstelik bunu bir kez değil birkaç defa 1 TL göndererek açıklama kısmında sürekli mesaj attığını itiraf etti.

Mustafa Bey, "Evet 1 TL göndererek banka dekontuyla açıklama kısmında mesaj gönderiyordum. Çünkü eşim beni her yerden engellemişti.

Ancak bu yolla ulaşabiliyordum. Daha fazla mesaj gönderebilmek için 1 TL olarak gönderebiliyordum" dedi.

Bunun üzerine Esra Erol yıllardır bu programı yapıyorum. Böylesini ne duydum, ne gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

'SAÇIMI SÜPÜRGE ETTİM'

Günler sonra eşine kavuşan Mustafa Yoldaşer şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eve geldim, bitanem şu telefonu bırak, sosyal medyada çok zaman geçiriyorsun, biraz da bizimle ilgilen dedim.

Bir anda kendisini yere attı, sinir krizi geçirdi. Daha sonra polisi aradı. Ailecek karakola gittik.

Daha sonra emniyet müdürüne, 'Evdekiyle kavga ettim, ben çok uzaklara gidiyorum' diye mesaj atmış.

Ben onun için saçımı süpürge ettim, inanın perişan oldum. Kendisine muska yazdırılmış. Ne beni arıyor, ne de annesini arıyor.

3 tane çocuğumuz var. Onların geleceği için yapma, evimizin direği reisi sesin..."