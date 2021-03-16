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Esra Erol'da şok eden sözler! 60 yaşındaki evli adama kaçtı
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşi Hanım'ın 9 Mart tarihinde telefonuna bir mesaj atarak kendisini terk ettiğini söyleyen İsmail Bey, "Çocuğumuz yok. Eşim rahatsızdı ve 15 yıldır tedavilerle uğraşıyorduk. Benim onu terk etmem lazımken o beni terk etti. Ortada hiçbir sorun yokken neden gitti anlamıyorum. Benim tek isteğim gelsin buraya anlaşmalı olarak boşanalım!" sözlerini dile getirdi.