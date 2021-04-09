Esra Erol'da ilginç olay! Başka adama kaçtı, arada kalan 'robot süpürge' oldu

Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay yaşandı. Evdeki robot süpürgeyi alan Asuman isimli kadın, kocasını terk edip başka bir adama kaçtı. Canlı yayına katılan çiftler arasında robot süpürge gerginliği yaşandı. İşte ilginç olayın detayları...

Murat Bey, Esra Erol 'un programına karısı Asuman'ı bulmak için katıldı. 10 yıllık evli olan çift arasında bazı maddi sıkıntılar yaşandı ve Asuman, Murat'tan ayrılmak istediğini dile getirdi. Murat ise karısını ikna ederek evliliklerine devam ettirmeye çalıştı.

Hatta Murat, Asuman'ın istediği son dönemde çok popüler olan "robot süpürge"lerden birini bile aldı. Ancak robot süpürge bile Asuman'ı evde tutmaya yetmedi. Ailesinin evine gitmeye karar veren Asuman, Murat'ın yanından ayrılarak ailesinin evine taşındı.

Ancak Asuman isimli kadın; sonra ailesinin evinden de kaçarak Sedat'ın yanına gitti ve kaçarken de Murat'ın aldığı robot süpürgeyi de yanında götürdü. Canlı yayına bağlanan Asuman; Murat'ın anlattıklarını doğruladı ve Sedat'la birlikte olduğunu söyledi.

Paylaşılamayan robot süpürge

Ertesi gün ise Asuman bu sefer stüdyoya geldi ve ortalık karıştı. Murat'ın sorumsuz ve çalışmak istemeyen biri olduğunu ifade eden Asuman, Murat'tan bıktığı için ailesinin evine gittiğini belirtti.

Ancak ailesinin evinden Murat'a dönmesi konusunda baskı gördüğünü söyleyen Asuman; Murat'a dönmemek için Sedat'a mecburen kaçtığını dile getirdi.

Evlilikleri boyunca zorluk çektiğini ve aldatıldığını söyleyen Asuman ve Murat arasında "robot süpürge" gerginliği başladı. 3 sene önce 7 bin TL'ye robot süpürge aldığını iddia eden Murat; Asuman Sedat'a kaçtıktan sonra hem Sedat'ı hem de Asuman'ın annesini arayarak robot süpürgeyi geri istemiş. Ancak Asuman'ın annesi; Murat'a "robot süpürge" resti çekerek "Ne Asuman'a ne de sana süpürgeyi vermem!" demiş.