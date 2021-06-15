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Esra Erol’da herkesi şok eden olay! 24 yıllık eşini bırakıp yasak aşkına kaçtı! 'Biriyle birlikte ol...'
Esra Erol'da stüdyodaki herkesi şok eden olay TikTok fenomeni İlknur Biryan 7 çocuğunu bırakarak yasak aşkına kaçtı. Canlı yayına bağlanan kadın terk ettiği kocası hakkında 'Bana tütün parasına git başkalarıyla birlikte ol dedi' ifadelerini kullandı. İşte Esra Erol'da gündeme gelen yasak aşk olayı ile ilgili tüm detaylar...
Esra Erol’da programına TikTok fenomeni İlknur Biryan damga vurdu. Samsun’dan gelen Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan’ın 24 Mayıs’ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Canlı yayına telefonla bağlanan İlknur Hanım’ın söyledikleri ise izleyicileri şoke etti.