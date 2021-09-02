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Esra Erol'da herkes şok oldu! 2.5 ay sonra ortaya çıktı: 'Kızım ne oldu sana!'
'Esra Erol'da herkesi şaşkına çeviren olay! 2,5 aydır kayıp olan Gamze Korkmaz bulundu. Korkmaz dün canlı yayına görüntülü bağlandı. Anne Şehri Aydoğdu, kızını görür görmez baygınlık geçirdi. Bugün ise Esra Erol’da yeni bir gelişme yaşandı. Aylardır kayıp olan Gamze Korkmaz, canlı yayına katıldı. Anne ve babasını görmek istemediğini söyleyen Gamze bu defa da hiçbir şey olmamış gibi çok öfkeli olduğu annesine babasına sarılarak bir kez daha herkesi şaşırttı. Bir agresif bir gülen tavrının üzerine anne ve babası "Kızım sen böyle değildin, ne oldu sana" dediler.
2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze'yi Esra Erol buldu. Hastaneye gidiyorum diyerek eşinin yanından ayrılan ve daha sonra kayıplara karışan Gamze K.'nın anne ve babası Esra Erol'a başvurdu.