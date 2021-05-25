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Esra Erol'da herkes şok oldu! 'Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı'
Esra Erol'un programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Canlı yayına katılan Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın, kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığını iddia etti.
Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığı iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan yardım istedi.