Esra Erol'da büyük şok! Karısı dolandırmak istedikleri adama kaçtı!

Bodrum'da yaşayan Kurucu çifti, internette açılan canlı yayınların ardından boşanma noktasına geldi. Esra Erol 'da canlı yayınına katılan Ersin Kurucu, sosyal medyada açtıkları 'canlı yayınlar' ile dolandırıcılık yaptıklarını itiraf etti. Ersin Kurucu, karısı Sonay Kurucu'nun dolandırmak istedikleri Abd ülhakim Ağace ile birlikte kaçtığını anlattı.

TikTok üzerinden aylık 3 – 4 bin TL kazandık

Evliliklerinin ilk 7 yılında oldukça mutlu olduklarını dile getiren Ersin Kurucu'nun anlattıkları izleyenleri şoke etti. TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla aylık 3 – 4 bin TL kazandıklarını söyleyen Kurucu, eşinin zaman zaman hediye toplamak için çocuklarını da yayına çıkardığını öne sürdü.

Kurucu'nun tüyler ürperten iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Kurucu, karısının Abdülhakim Ağace ile buluşmasına "Trabzon burması" karşılığında onay verdiğini söyledi. Kurucu, "Eşimi Abdülhakim Ağace ile buluşmaya ben götürdüm. Kafede onlar oturdu, ben de yanlarındaki masaya oturdum. Sonrasında bir daha görüşmelerine izin vermek istemedim ama karım beni dinlemiyordu" diye konuştu.

Ağace'nin desteğiyle lüks araba aldım

Ersin Kurucu, eşinin Abdülhalik Ağace ile iki üç kez buluştuğunu öne sürerken Esra Erol'da canlı yayınına katılan Sonay Kurucu, evli ve iki çocuklu adamla bir senedir tanıştıklarına dair itirafta bulundu. Sonay Kurucu, Ağace'nin desteğiyle bir de lüks araba aldığını anlattı.

9 yıllık evli çift tüm Türkiye'yi yaşadıklarıyla şaşırttı. Ersin Kurucu Esra Erol'un programına katılarak "Eşim Sonay Kurucu Tiktoktan tanıştığımız ve dolandırmak istediğimiz adama kaçtı" dedi. Esra Erol, "Duyduklarım doğru mu" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Ersin Kurucu, eşinin Tiktoktan tanıştıkları Abdülhakim A. ile yemeğe çıktığını ve kendisinin de karısını bir arka masadan takip ettiğini, amaçlarının ise 36 Bin değerindeki bilezik aldırmak olduğunu söyledi.

Ancak işleri umduğu gibi gitmeyen Ersin Kurucu'nun karısı iki çocuğunu da alarak Abdülhakim A.'ya kaçtı. Canlı yayında yüzleşen çiftin söyledikleri herkesi şoke etti. Yayına dahil olan Abdülhakim A. İse "Evet bende evliyim. Karıma bu durumu izah ettim. Eşim kabul etmedi. Ama ben Sonay'ı seviyorum. Onu bırakamam" diyerek ikinci şok dalgası yarattı.

Kendi adına sosyal medyada çok sayıda hesap açıldığını söyleyen Sonay Kurucu uygunsuz hesaplar yüzünden çocuklarının da kendisinin zor durumda kaldığını söyledi.