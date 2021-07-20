Esra Dermancıoğlu: Beni biliyorsunuz bekarım

Esra Dermancıoğlu önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda erkek arkadaşı ile görüntülenince panik yaptı. Dermancıoğlu, pandemiden sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi.

Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşı ile kafede otururken objektiflere takılan Esra Dermancıoğlu , panik yaptı. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan oyuncu, vakit kaybetmeden hesabı isteyerek gizemli erkek arkadaşı ile mekanı terk etti.

"BENİ BİLİYORSUNUZ"

Hızlı adımlarla yürüyen Dermancıoğlu pandemiden sonra ilk kez dışarıya çıktığını söylerken yanındaki erkek arkadaşıyla ilgili soru üzerine kahkayı patlatıp "Beni biliyorsunuz single ve bekarım" açıklamasında bulundu.

52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu. Dermancıoğlu, programdaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

ALDATILDIĞINI ANLATTI

Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı: "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."

Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" açıklamasında bulundu.

53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun, sona erdirdiği evliliğinden Refia (19) adında bir kızı bulunuyor.