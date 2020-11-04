Esnek çalışmada kimler idari izinli sayılacak? İstanbul'da mesai saatleri değişti!

İstanbul'da mesai saatleri ve esnek mesai ile ilgili İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda alınan kararları açıklayan İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayısının ekim ayının ikinci yarısından bu yana 2 bin seviyesinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Vali Yerlikaya, kamu kurumları, hamileler, 65 yaş üstü çalışanlar ile ilgili alınan kararları açıkladı. Peki, Esnek mesai nedir? Esnek çalışmada kimler idari izinli sayılacak? İstanbul'da esnek çalışma düzenlemesi kimleri kapsıyor? Çalışma saatleri değişti mi? Kimler idari izinli sayılacak? İşte tüm ayrıntılarıyla İstanbul'da uygulanacak esnek çalışma uygulaması...

İstanbul'da koronavirüs ile ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısından İstanbul'da çalışma hayatı ile ilgili önemli kararlar çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği toplantıda koronavirüs için alınacak önlemler ve İstanbul'da esnek çalışmaya ilişkin görüşler alındı. Toplantının ardından İstanbul'da esnek çalışma uygulaması ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, İstanbul'da sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Peki, Esnek mesai nedir? Esnek çalışmada kimler idari izinli sayılacak? İstanbul'da esnek çalışma düzenlemesi kimleri kapsıyor? Çalışma saatleri değişti mi? Kimler idari izinli sayılacak? İşte tüm ayrıntılarıyla İstanbul'da uygulanacak esnek çalışma uygulaması...

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün 12.30’da video konferans yöntemi ile toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmalar, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Vali Yerlikaya, koronavirüste vaka sayısının ekim ayının ikinci yarısından bu yana 2 bin seviyesinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Vali Yerlikaya, "Bazı iş yerlerimizde çalışma saatleri 22.00'de sona erecek Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Her bir İstanbullu bizim canımız. Kısıtlanmış bir döneme yeniden girmek istemiyoruz. 60 yaş ve üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak. Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesimi çalışanları saat 07.00'de mesaiye başlayacak. Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak." dedi.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışmanın uygulandığı şirketlerin mesaiye başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. Türkiye’de daha kamuda geçerli olan esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir.

Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulanır.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları yoğunlaştırılmış iş haftası “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir. Yurt dışında uygulanan yoğunlaştırılmış iş haftası tekliflerinde dört gün 10’ar saat, üç gün 12’şer saat gibi çeşitlemeler yer alıyor.

Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.