08 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esnek çalışma düzenlemesi istihdam paketinden çıkartılacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararında!

08 Kasım 2020 Pazar - 18:13 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 18:13

İstihdam paketi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. İstihdam paketi kapsamındaki esnek çalışma düzenlemesine sendikalar ve bazı AK Parti milletvekilleri itiraz etti. Esnek çalışma ile ilgili düzenlemenin AK Parti MYK'da ele alınacağı öğrenildi. Ak Parti MYK'da ele alınıcak esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Peki, Esnek çalışma düzenlemesi istihdam paketinden çıkartılacak mı? İşte istihdam paketi ve esnek çalışma düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler...


TBMM Genel Kurulu'nda istihdam paketi görüşmeleri devam ediyor. İstihdamın arttırılması ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Genel Kurul görüşmelerine başlanarak 20 maddesi kabul edilen İstihdam paketinnin bu hafta yasalaştırılması planlanıyordu. Ancak esnek çalışmaya ilişkin düzenlemenin paketten çıkartılması yönünde artan talepler üzerine, hafta başında yapılacak AK Parti MYK'da düzenlemenin yeniden görüşüleceği öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, esnek çalışma düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşleri doğrultusunda düzenlemenin paketten çıkartılması da gündeme gelebilir. 
 
SENDİKALAR ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİNE NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?
 
Sendikalar düzenlemeye kıdem tazminatını ortadan kaldıracağı, işverenin sık sık çalışan değiştireceğini öne sürerek karşı çıkıyor.
 
KOLAY İSTİHDAM FORMÜLÜ
 
Aynı düzenleme TBMM tatile girmeden önce de gündeme gelmişti. İtirazlar üzerine Erdoğan, "Taraflarla anlaştıktan sonra konuyu Meclis'e getirin" talimatı verince düzenleme Meclis açıldıktan sonra tekrar gündeme alındı. Erdoğan'ın, düzenlemenin tekrar beklemesini istemesi ihtimali de bulunuyor. Esnek çalışma düzenlemesine göre 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü grup belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek.
 

ETİKETLER

Esnek çalışma düzenlemesi istihdam paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan kıdem tazminatı 25 yaş altı gençler 25 yaş altı gençler süreli iş sözleşmesi 50 yaş üstü grup belirli süreli iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi AK Parti MYK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.