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Esnek çalışma düzenlemesi istihdam paketinden çıkartılacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararında!

Esnek çalışma düzenlemesi istihdam paketinden çıkartılacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararında!