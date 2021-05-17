Esnaftan müjde beklentisi! Tüm gözler orada, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Tam kapanmanın sona ermesiyle dükkanlarını açan esnafa yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi destek açıklaması bekleniyor. Tüm gözler kabinenin ardından yapılacak açıklamaya çevrildi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yaptığı açıklamada, "Esnafı rahatlatacak bir paket bekliyoruz" ifadesini kullandı.

29 Nisan'da başlayan tam kapanma bu sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Kontrollü normalleşme takvimi işlemeye başladı. Bugün kritik kabine toplantısı var ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dizi talepte bulunmuştu. Erdoğan'ın ise bu taleplere yönelik açıklamalar yapması bekleniyor.

Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi.

Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı.

Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi.

SGK prim borçlarına yönelik de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.

PALANDÖKEN: ESNAFI RAHATLATACAK BİR PAKET BEKLİYORUZ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 17 Mayıs sonrasında kademeli normalleşmeye ilişkin yeni süreci değerlendirdi. Palandöken, şunları söyledi: Tahmin ediyorum ki en zor durumda olan esnaf ve zanaatkar, bu yeni genelgede de mağduriyetleri sınırlandırılmadı. Bir haksız uygulama var. Bugün taksiler, minibüsler, otobüsler, şehirlerarası otobüsler gerçekten yarım kapasite ile diyorlar. Ama hava yollarında böyle bir uygulama yok. İşte bu adaletsizlikten esnaf yakınıyor. Bir taraftan AVM'ler açılıyor. Bunların haksız rekabet olduğunu belirtmek istiyorum. Herkes bu pandemi ile mücadele edecek. O zaman biz de bu mücadelede yalnız kalmamalıyız. Esnaf lokantaları bu vaziyette müşteriye nasıl hizmet verecek? Herkesin yanında getir-götürden hizmet edecek çalışanı yok. Bu işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz SGK destekleri gibi primleri, hem kendimizin hem yanımızda çalışanların 1 TL kazanmadan nereden ödeyecek? Bugün 6. aya girdik. Bir an önce küçük işletmelere gerekli desteklerin hibe olarak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Esnafı rahatlatacak bir paket bekliyoruz.

İŞTE FAALİYETE GEÇECEK İŞ YERLERİNİN DURUMU

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacak.

YEME İÇME YERLERİ

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi) hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecek.

AVM'LERİN DURUMU

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

MARKETLERDEKİ İNDİRİM FAALİYETLERİ

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılacak.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol , ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

PAZAR YERLERİ

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

Çay ocakları masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.