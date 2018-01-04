04 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
11°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.937 0.76 EURO 4,5370 -0.26
USD 3,7570 -0.76 ALTIN 158,700 -0.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esnafın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi değişmedi

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 8:58 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 8:58

Esnaf ve sanatkarların geçen yıl için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi 31 Aralık'a kadar uygulanmaya devam edilecek.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) "Esnaf ve  Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan  geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, 2017 yılı için uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat  tarifesi 31 Aralık 2018'e kadar uygulanmaya devam edilecek. Üyenin odaya  ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az olamayacağından asgari  ücretin yüzde 10'u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, ilçe ve  meslek gruplarıyla 3. grup odalarda, bu yıl için belirlenen asgari ücretin brüt  tutarının yüzde 10'u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilecek.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.