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Esnafın bayram sevinci ikiye katlandı! 17 Mayıs'ta...

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:19 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 14:28

Esnafı sevindiren haber geldi. 14 aydır bekleniyordu. 17 Mayıs'tan sonra başlıyor. İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'tan sonra yeniden geçişlere açılacak olması Van'daki esnafın bayram sevincini ikiye katladı.


Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24  Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın,  gelecek hafta yeniden araç ve yaya geçişlerine açılacak olması beklentileri  artırdı.
 
Her yıl binlerce İranlı turistin kente giriş yaptığı kapının açılacağı  müjdesi, esnafı ve iş çevrelerini heyecanlandırdı.
 
 "Kapıköy Gümrük Kapısı ekonomimizin can damarıdır"
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi  Çeliktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 17 Mayıs'tan itibaren  gümrük kapısının yeniden hizmete gireceğini belirtti.
 
Van halkının uzun zamandır bu kararı beklediğini dile getiren Çeliktaş  şunları kaydetti:
 
"Kapıköy Gümrük Kapısı ekonomimizin can damarı. Kapıdan yılda yaklaşık  1 milyon turist kentimize geliyor ve bunlar ilimize yılda yaklaşık 1 milyar dolar  gelir getiriyor. Bu da tüm sektörlere dağılıyor. Başta nakliye olmak üzere  konaklama, otel, eğlence merkezleri, kafe, restoran ve tekstil gibi alanlara  dokunuyor. Binlerce iş insanını ve yüz binlerce emekçiyi ilgilendiren bir  dağılımı kapsıyor. Salgından önce sınır kapısı 8 saat esaslı hizmet veriyordu.  Kapının 24 saat esaslı çalışması gerektiğine inanıyoruz. Bu durumda hem ilin  ekonomisine hem ülke ekonomisine olumlu katkılar ve katma değer sağlayacaktır.  Uzun zamandır kapalı olan kapının açılacak olması bu anlamda ilimizde heyecan  oluşturdu. Dört gözle kapının açılmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki Van, gümrük  kapısının açılmasıyla eski günlerine kavuşacaktır."
 
 "Kişi başı ortalama 1000 dolar harcıyorlar"
 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel  Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise salgından en çok etkilenen iş  kollarından birinin turizm sektörü olduğunu vurguladı.
 
Ekonomik olarak zor günlerden geçen turizm sektörünün kapının  açılmasıyla yeniden canlı günlerine kavuşacağını dile getiren Özgökçe, "Ülke  içinden ya da Avrupa'dan kentimize gelen turistler genellikle kamp için  geliyorlar ve tatilleri bitince de hava yoluyla dönüyorlar. Kentte alışveriş  yapmıyorlar. İran'dan gelen turistler böyle değil, yoğun şekilde alışveriş  yapmaya, yemek kültürümüze ve eğlenmeye geliyorlar. Kişi başı ortalama 1000 dolar  harcıyorlar. Bütün esnaf ve tüccardan alışveriş yaparak ilin ekonomisine ciddi  katkı sağlıyorlar. Bu anlamda gümrük kapısının açılması çok önemli. Ümit ediyoruz  ki 17 Mayıs'tan sonra çarşı, pazarda eski hareketli günleri tekrar yaşarız."  ifadesini kullandı.
 
 "Gümrük kapısı müjdesi çifte bayram yaşattı"
 
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge de  gümrük kapısının açılmasının esnafı heyecanlandırdığını söyledi.
 
Van'a 2018'de gelen yaklaşık 500 bin turistin gümrük kapısını  kullandığına dikkati çeken Berge şunları kaydetti:
 
"Van turizm potansiyeli yüksek olan bir şehir. Bu kadar güçlü bir  şehirde sınır kapısının kapalı olması ekonomiyi olumsuz etkiledi. Gümrük  kapısının açılması Van'a çifte bayram yaşatacak. Daha önce İranlıların gelişiyle  kentimiz yoğunluk yaşıyordu. Şimdi eski o günleri yaşamak için esnaf ve  sanatkarımız çok heyecanlı. Özellikle konaklama tesisleri, restoranlar, kafeler,  kuaförler, güzellik salonları ve tüm esnafımız bu günü bekliyor. Tüm  hazırlıklarımızı yaptık. İş yerlerimiz bütün eksiklerini giderdi ve İranlı  misafirlerini ağırlamaya hazır. Yıllık bir milyon turisti ağırlayabilen bir  şehiriz. Bunun yarısını İranlılar oluşturuyor. 528 milyon lira gibi bir rakam  ekonomiye kazandırılıyor. Bunu İranlı turistlere ve gümrük kapısına borçluyuz. Bu  nedenle sınır kapısı bizim için çok önemli. Bu anlamda esnafımız sayın  Cumhurbaşkanımıza dua ediyor."
 
 "Büyük bir heyecan var"
 
Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf  Odası Başkanı Çetin Karaduman ise "Her yıl ilimize akın akın gelen turistler  vardı. Günübirlik alışveriş yapıp konaklayarak esnafımıza çok önemli katkı  sağlıyorlardı. Bu anlamda sınır kapısının açılması esnafımızın elini  güçlendirecektir. Emeği geçelere çok teşekkür ederiz." dedi.
 
Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da "Kapıköy Gümrük  Kapısı kentimiz için çok önemli. Kapının açılarak turistlerin kentimize akın  etmesini heyecanla bekliyoruz. İranlı turistler özellikle cilt ve güzellik  bakımları için kentimizi tercih ediyorlar. Bu anlamda üyelerimiz bu karardan çok  memnun." diye konuştu.
 

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