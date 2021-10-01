Esnafa vergi muafiyeti geliyor. Koronavirüs salgınından etkilenen küçük esnafa vergi muafiyeti için AK Parti, 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis’e sundu. Peki, Esnafa vergi muafiyeti kimleri kapsıyor? Kimler vergiden muaf tutulacak? İşte vergi muafiyeti yasa teklifi ile ilgili detaylar…

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen küçük esnaf için vergi muafiyeti için adım atıldı. AK Parti 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis’e sundu. Vergi, muafiyetiyle pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafın rahat nefes alması sağlanacak.

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİNİN KAPSAMI NE?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 64 maddelik Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

"Küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL’nin altındaki küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı gibi düzenlemeler getiren teklif ile sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan teklifle; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

KİMLER VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLECEK?

Yaklaşık 860 bin civarında olan ve ’küçük esnaf’ olarak ifade edilen mükellef grubunun, kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Cirosu 240 bin TL’nin altındaki küçük esnafa da vergi muafiyeti getiriliyor.

Ayrıca düzenlemeyle; sosyal medya olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınacak. Ve bunların elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri sağlanacak.

Yapılması öngörülen diğer bir değişiklikle de; çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Düzenleme ile geçici vergi beyannameleriyle ilgili de değişikliğe gidiliyor. Düzenlemenin devreye girmesiyle yılda 4 değil 3 kez beyanname verilecek.

DİJİTAL UYGULAMAYA GEÇİLİYOR

Son yıllarda bilişim dünyasında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak vergi uygulamalarının elektronik ortama taşınması konusunda da düzenlemeye gidiliyor. Bu çerçevede; elektronik defter ve belge uygulamaları, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi uygulamaları, Elektronik Yoklama Sistemi, Elektronik Tebligat gibi birçok elektronik uygulama hayata geçirilerek mükelleflerin kullanımına sunulacak.